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- 26 Ağu 2020 - 15:36 G: 26 Ağu 2020 - 15:37

Polatlı Halkına Müjde: İlçenin suya hasretini bitirecek ihale yapıldı

Polatlı’nın yıllardır kangren halini alan içme ve kullanma suyu problemi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı mücadelesiyle olumlu sonuçlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Polatlı Halkına Müjde: İlçenin suya hasretini bitirecek ihale yapıldı

Başkent Ankara’ya bir saat uzaklıktaki Polatlı ilçesinin temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hasreti nihayet bitiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ilk müjdeyi verdiği içme suyu ihalesi Polatlı ilçesinde yapıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün ilçeye yaklaşık 107 kilometrelik içme suyu isale hattı yapılması için çıktığı ihaleye 8 firma katıldı.

26 Ağu 2020 - 15:36 Ankara- Belediyeler

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