Polatlı Halkına Müjde: İlçenin suya hasretini bitirecek ihale yapıldı
Polatlı’nın yıllardır kangren halini alan içme ve kullanma suyu problemi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı mücadelesiyle olumlu sonuçlandı.
Polatlı Halkına Müjde: İlçenin suya hasretini bitirecek ihale yapıldı
Başkent Ankara’ya bir saat uzaklıktaki Polatlı ilçesinin temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hasreti nihayet bitiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ilk müjdeyi verdiği içme suyu ihalesi Polatlı ilçesinde yapıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün ilçeye yaklaşık 107 kilometrelik içme suyu isale hattı yapılması için çıktığı ihaleye 8 firma katıldı.
26 Ağu 2020 - 15:36 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.