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26 Ağu 2020 - 16:50

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 359. gününde sürüyor

Anne Songül Altıntaş: "Ne istiyorlar evlatlarımızdan, nereye kadar tutacaklar ellerinde?" Baba Abdullah Demir: "Çocuklarımızı kandırdılar. Bu binadan alarak PKK'ya teslim ettiler. Canlarımızı bizden kopardılar, götürdüler. Biz canlarımızı istiyoruz"