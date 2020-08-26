TBB Başkanı Feyzioğlu sosyal medyadan Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye, 'Mavi Vatan'da haklıdır, haklılığını korumaya da kararlıdır." ifadesini kullandı."Türkiye, 'Mavi Vatan'da haklıdır, haklılığını korumaya da kararlıdır" "FETÖ'nün ipini ellerinde tutan emperyal güçler, biz daha Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramadan, biz daha Karadeniz'de doğal gaz yatakları bulmadan, kararlı bir irade ile bu işin üzerine gittiğimizde bulacağımızı bildikleri için donanmamızı hedef almışlardı. Konu budur"
TBB Başkanı Feyzioğlu sosyal medyadan Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi:
Türkiye'nin 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi bulunduğunu hatırlatan Feyzioğlu, Akdeniz'de böyle bir filoya sahip hiçbir devletin bulunmadığına işaret etti.
Metin Feyzioğlu, Oruç Reis araştırma gemisinin de ciddi kaynaklara ulaşma yolunda ilerlediğini, bulunan ve bulunacak doğal gaz kaynakları kadar, kullanılan teknolojinin de milli üretim olmasıyla gurur duyduğunu kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.