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- 26 Ağu 2020 - 22:34 G: 26 Ağu 2020 - 22:35

TBB Başkanı Feyzioğlu sosyal medyadan Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye, 'Mavi Vatan'da haklıdır, haklılığını korumaya da kararlıdır." ifadesini kullandı."Türkiye, 'Mavi Vatan'da haklıdır, haklılığını korumaya da kararlıdır" "FETÖ'nün ipini ellerinde tutan emperyal güçler, biz daha Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramadan, biz daha Karadeniz'de doğal gaz yatakları bulmadan, kararlı bir irade ile bu işin üzerine gittiğimizde bulacağımızı bildikleri için donanmamızı hedef almışlardı. Konu budur"

TBB Başkanı Feyzioğlu sosyal medyadan Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi:

Türkiye'nin 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi bulunduğunu hatırlatan Feyzioğlu, Akdeniz'de böyle bir filoya sahip hiçbir devletin bulunmadığına işaret etti.

Metin Feyzioğlu, Oruç Reis araştırma gemisinin de ciddi kaynaklara ulaşma yolunda ilerlediğini, bulunan ve bulunacak doğal gaz kaynakları kadar, kullanılan teknolojinin de milli üretim olmasıyla gurur duyduğunu kaydetti.

26 Ağu 2020 - 22:34 AA Ankara- Hukuk

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