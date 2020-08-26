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26 Ağu 2020 - 22:34

TBB Başkanı Feyzioğlu sosyal medyadan Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye, 'Mavi Vatan'da haklıdır, haklılığını korumaya da kararlıdır." ifadesini kullandı."Türkiye, 'Mavi Vatan'da haklıdır, haklılığını korumaya da kararlıdır" "FETÖ'nün ipini ellerinde tutan emperyal güçler, biz daha Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramadan, biz daha Karadeniz'de doğal gaz yatakları bulmadan, kararlı bir irade ile bu işin üzerine gittiğimizde bulacağımızı bildikleri için donanmamızı hedef almışlardı. Konu budur"