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- 26 Ağu 2020 - 22:50 G: 26 Ağu 2020 - 22:53

Süper Lig'de Derbi maçlarının haftaları belli oldu

Süper Lig'de kritik maçların haftaları belli oldu. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 takımın 2020-2021 sezonunda birbiriyle oynayacağı kritik maçların haftaları belli oldu.

Süper Lig'de Derbi maçların haftaları belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un birbiri arasında yapacağı maçların haftaları da ortaya çıktı.

26 Ağu 2020 - 22:50 AA İstanbul- Spor

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