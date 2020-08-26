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- 26 Ağu 2020 - 23:00 G: 26 Ağu 2020 - 23:04

Kovid-19'a yakalanan hasta yaşadıklarını anlattı

Mesut Çetin, hastanede çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak herkesi yeni tip koronavirüs konusunda uyardı

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Elazığ'da Kovid-19'a yakalanan hasta yaşadıklarını anlattı

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Mesut Çetin, hastanede çektiği video ile yaşadıklarını anlattı.

Bir hafta önce nefes almada zorluk ve yüksek ateş şikayetiyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Çetin'e, Kovid-19 teşhisi konuldu.

26 Ağu 2020 - 23:00 AA - Sağlık

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