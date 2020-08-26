Elazığ'da Kovid-19'a yakalanan hasta yaşadıklarını anlattı

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Mesut Çetin, hastanede çektiği video ile yaşadıklarını anlattı.



Bir hafta önce nefes almada zorluk ve yüksek ateş şikayetiyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Çetin'e, Kovid-19 teşhisi konuldu.