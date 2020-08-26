26 Ağu 2020 - 23:00 Güncelleme: 26 Ağu 2020 - 23:04
Kovid-19'a yakalanan hasta yaşadıklarını anlattı
Mesut Çetin, hastanede çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak herkesi yeni tip koronavirüs konusunda uyardı
Elazığ'da Kovid-19'a yakalanan hasta yaşadıklarını anlattı
Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Mesut Çetin, hastanede çektiği video ile yaşadıklarını anlattı.
Bir hafta önce nefes almada zorluk ve yüksek ateş şikayetiyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Çetin'e, Kovid-19 teşhisi konuldu.
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26 Ağu 2020 - 23:00 AA - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.