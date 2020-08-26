Ankara'da ve 14 şehirde Yeni Zorunluluk Başladı! Bunu Yapmayan Kimlik Alamayacak!

Buna göre, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece randevulu olarak gerçekleştirilecek.

Nüfus müdürlüklerinde yapılan işlemler için İçişler bakanlığının Ankara ile 13 ilin Valiliğine gönderdiği genelge nedeniyle resmi işlerde Randevu zorunluluğu getirildi. İçişler bakanlığının gönderdiği Genelge şu şekildedir.