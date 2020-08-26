Ankara'da ve 14 şehirde Yeni Zorunluluk Başladı! Bunu Yapmayan Kimlik Alamayacak!
Ankara ile 14 İl valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge gereği nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
Buna göre, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece randevulu olarak gerçekleştirilecek.
Nüfus müdürlüklerinde yapılan işlemler için İçişler bakanlığının Ankara ile 13 ilin Valiliğine gönderdiği genelge nedeniyle resmi işlerde Randevu zorunluluğu getirildi. İçişler bakanlığının gönderdiği Genelge şu şekildedir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.