Başkentte 104 bin korsan kitap ele geçirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde 104 bin 142 adet korsan kitap ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde 104 bin 142 adet korsan kitap ele geçirildiğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 25 Ağustos'ta Yenimahalle'deki bir iş yerinde yapılan denetimde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalif korsan kitap olduğu belirtilen 104 bin 142 materyalin ele geçirildiği kaydedildi.
İş yeri sahibi M.K. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.