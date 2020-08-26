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- 26 Ağu 2020 - 23:33 G: 26 Ağu 2020 - 23:44

Başkentte 104 bin korsan kitap ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde 104 bin 142 adet korsan kitap ele geçirildiğini bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde 104 bin 142 adet korsan kitap ele geçirildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 25 Ağustos'ta Yenimahalle'deki bir iş yerinde yapılan denetimde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalif korsan kitap olduğu belirtilen 104 bin 142 materyalin ele geçirildiği kaydedildi.

İş yeri sahibi M.K. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

26 Ağu 2020 - 23:33 AA Ankara- Asayiş

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