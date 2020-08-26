26 Ağu 2020 - 23:53 Güncelleme: 27 Ağu 2020 - 00:20
Fenerbahçe golcüsünü buldu
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.
Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.