Fenerbahçe golcüsünü buldu

Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti