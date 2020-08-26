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- 26 Ağu 2020 - 23:53 G: 27 Ağu 2020 - 00:20

Fenerbahçe golcüsünü buldu

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti

26 Ağu 2020 - 23:53 AA İstanbul- Spor

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