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- 27 Ağu 2020 - 11:25 G: 27 Ağu 2020 - 11:26

Son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları - 27 Ağustos 2020

Çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını 3.072 liradan satılıyor

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları - 27 Ağustos 2020

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 458,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşılık altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 462,7 liradan tamamladı.

27 Ağu 2020 - 11:25 AA İstanbul- Ekonomi

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