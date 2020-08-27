27 Ağu 2020 - 11:25 Güncelleme: 27 Ağu 2020 - 11:26
Son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları - 27 Ağustos 2020
Çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını 3.072 liradan satılıyor
Son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları - 27 Ağustos 2020
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 458,3 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe karşılık altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 462,7 liradan tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.