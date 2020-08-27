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- 27 Ağu 2020 - 12:24 G: 27 Ağu 2020 - 12:25

Uzman Onbaşı Tarık İnce hayatını kaybetti!

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında uzman onbaşı hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Uzman Onbaşı Tarık İnce hayatını kaybetti!

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında uzman onbaşı hayatını kaybetti.

27 Ağu 2020 - 12:24 AA Gümüşhane- Asayiş

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