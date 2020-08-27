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- 27 Ağu 2020 - 12:27 G: 27 Ağu 2020 - 12:28

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, 29 şüpheliyi yakaladı.

27 Ağu 2020 - 12:27 AA Eskişehir- Asayiş

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