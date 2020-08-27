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- 27 Ağu 2020 - 16:09 G: 27 Ağu 2020 - 16:10

İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı

Patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, itfaiye ekiplerinin patlamanın etkisiyle oluşan dumanı tahliye etme çalışmaları sürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı

Sultangazi'de bilye fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Habipler Mahallesi 2691 Sokak'ta bulunan bilye fabrikasından henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

27 Ağu 2020 - 16:09 AA İstanbul- Asayiş

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