İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı

Sultangazi'de bilye fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Merkez Habipler Mahallesi 2691 Sokak'ta bulunan bilye fabrikasından henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.