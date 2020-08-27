27 Ağu 2020 - 16:09 Güncelleme: 27 Ağu 2020 - 16:10
İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı
Patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, itfaiye ekiplerinin patlamanın etkisiyle oluşan dumanı tahliye etme çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı
Sultangazi'de bilye fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Habipler Mahallesi 2691 Sokak'ta bulunan bilye fabrikasından henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.