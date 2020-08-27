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- 27 Ağu 2020 - 18:30 G: 27 Ağu 2020 - 18:33

Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır

Tokat'ın Turhal ilçesinde pazarcılık yapan ve tıp fakültesini kazandığını, çalıştığı tezgahın başında öğrenen 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, hakkında yapılan haber sayesinde gelen burs tekliflerinin, kendisinden kötü durumda olanlara verilmesini istedi Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'in steteskop hediye ettiği Ertek: "Sağolsun Demet Akalın Hanım bana burs bağlayacaklarını söyledi. Bana gelecek başka burs tekliflerinde başka arkadaşları da düşünmelerini tavsiye ederim. Çünkü benden daha k

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır

Tokat'ın Turhal ilçesinde pazarcılık yapan ve tıp fakültesini kazanmasının ardından hakkında yapılan haber sayesinde burs teklifleri alan 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, ihtiyacı dışındaki bursların kendisinden kötü durumda olan gençlere verilmesini istedi. İlçede haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Ertek, tıp fakültesini kazanmasının ardından habere konu oldu. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan başarılı gence steteskop hediye etti.

27 Ağu 2020 - 18:30 AA Tokat- Gündem

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