Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır
Tokat'ın Turhal ilçesinde pazarcılık yapan ve tıp fakültesini kazandığını, çalıştığı tezgahın başında öğrenen 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, hakkında yapılan haber sayesinde gelen burs tekliflerinin, kendisinden kötü durumda olanlara verilmesini istedi Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'in steteskop hediye ettiği Ertek: "Sağolsun Demet Akalın Hanım bana burs bağlayacaklarını söyledi. Bana gelecek başka burs tekliflerinde başka arkadaşları da düşünmelerini tavsiye ederim. Çünkü benden daha k
Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır
Tokat'ın Turhal ilçesinde pazarcılık yapan ve tıp fakültesini kazanmasının ardından hakkında yapılan haber sayesinde burs teklifleri alan 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, ihtiyacı dışındaki bursların kendisinden kötü durumda olan gençlere verilmesini istedi. İlçede haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Ertek, tıp fakültesini kazanmasının ardından habere konu oldu. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan başarılı gence steteskop hediye etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.