Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Ağu 2020 - 18:30

Tıp fakültesini kazanan pazarcı gençten örnek tavır

Tokat'ın Turhal ilçesinde pazarcılık yapan ve tıp fakültesini kazandığını, çalıştığı tezgahın başında öğrenen 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, hakkında yapılan haber sayesinde gelen burs tekliflerinin, kendisinden kötü durumda olanlara verilmesini istedi Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'in steteskop hediye ettiği Ertek: "Sağolsun Demet Akalın Hanım bana burs bağlayacaklarını söyledi. Bana gelecek başka burs tekliflerinde başka arkadaşları da düşünmelerini tavsiye ederim. Çünkü benden daha k