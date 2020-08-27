Türkiye'den KKTC'ye acil durum hastanesi
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: "Bu hastane sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarımızı da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacaktır" "Türkiye devletine salgın sürecinde Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye verdiği destek için ne kadar teşekkür etsek azdır" "Acil durum hastanesi 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacaktır"
Türkiye'den KKTC'ye acil durum hastanesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan acil durum hastanesinin ülkesinin sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacağını belirtti. Başbakan Tatar, acil durum hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin eşlik ettiği Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaptırdığı hastaneyle ilgili yüklenici firmanın inşaata fiilen başlamasının kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne salgın sürecinde Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye verdiği destek için ne kadar teşekkür etsek azdır." diyen Tatar, hükümetin salgın sürecinde bir acil durum hastanesi yapmak için harekete geçtiğini ancak proje aşamasında önlerine çıkarılan birtakım engeller nedeniyle hastanenin yapımına başlayamadıklarını kaydetti.
27 Ağu 2020 - 18:48 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.