Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 240 bin 792'ye ulaştı
Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu Sağlık Bakanı Koca: "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak" "Bugün için aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol, tedbirdir.
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 240 bin 792'ye ulaştı
Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.