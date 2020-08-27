Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Ağu 2020 - 19:38

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 240 bin 792'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu Sağlık Bakanı Koca: "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak" "Bugün için aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol, tedbirdir.