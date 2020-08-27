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- 27 Ağu 2020 - 19:44 G: 27 Ağu 2020 - 19:45

Doping yapan milli halterci Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı

2012 Londra Olimpiyatları'nda 8. olan milli halterci Erol Bilgin'in derecesi, doping yaptığının tespit edilmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Doping yapan milli halterci Erol Bilgin'in Londra 2012'deki derecesi geçersiz sayıldı

2012 Londra Olimpiyatları'nda 8. olan milli halterci Erol Bilgin'in derecesi, doping yaptığının tespit edilmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.

27 Ağu 2020 - 19:44 AA Ankara- Spor

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