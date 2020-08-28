Mamak’tan Sırbistan’a tıbbi yardım tırı
Mamak Belediyesi, Türkiye’nin uluslararası alanda saygınlığını artırmak adına yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi.
Mamak’tan Sırbistan’a tıbbi yardım tırı
Mamak Belediyesi, Türkiye’nin uluslararası alanda saygınlığını artırmak adına yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye, Kovid-19 salgınından etkilenen Sırbistan’a gönderilmek üzere aralarında Türkiye’nin farklı il ve ilçe belediyelerinin de destek verdiği tıbbi yardım malzemelerinden oluşan yardım tırını yola çıkardı. Maskeden koruyucu sağlıkçı tulumuna, kolonyadan dezenfektana kadar birçok tıbbi yardım malzemesinin bulunduğu tır, Sırbistan’a gitmek üzere uğurlandı.
28 Ağu 2020 - 09:42 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.