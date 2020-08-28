Mamak’tan Sırbistan’a tıbbi yardım tırı

Mamak Belediyesi, Türkiye’nin uluslararası alanda saygınlığını artırmak adına yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye, Kovid-19 salgınından etkilenen Sırbistan’a gönderilmek üzere aralarında Türkiye’nin farklı il ve ilçe belediyelerinin de destek verdiği tıbbi yardım malzemelerinden oluşan yardım tırını yola çıkardı. Maskeden koruyucu sağlıkçı tulumuna, kolonyadan dezenfektana kadar birçok tıbbi yardım malzemesinin bulunduğu tır, Sırbistan’a gitmek üzere uğurlandı.