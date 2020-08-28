KPSS sınavı ertelenecek mi? Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine...
KPSS sınavı ertelenecek mi? 6 Eylül tarihinde yapılacak olan KPSS sınavı yaklaşırken koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine erteleme söylentileri de kulislerde dolaşmaya başladı. 2020 KPSS sınavı ertelenecek mi? 2020 KPSS önlisans ve lisans sınavlarında bir erteleme söz konusu olacak mı? 2020 KPSS önlisans ve lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
KPSS sınavı ertelenecek mi? Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine...
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı alt üst eden koronavirüs, aylar geçmesine rağmen dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini devam ettiriyor. Virüs sebebi ile bir çok sınav ertelenmiş, eğitim planlamalarını alt üst tmişti. Daha önce alınan kararlar ile ertelenen sınavların son dönemde iyice artan koronavirüs vakaları nedeni ile yeniden ertelenmesi gündeme geldi. Koronavirüs sebebi ile ertelenen YKS, LGS, DGS gibi sınavlar tamamlandı. Şimdi ise gözler KPSS sınavlarına çevrildi. Peki, KPSS sınavı ertelenecek mi? KPSS lisans ve önlisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
28 Ağu 2020 - 10:22 - Eğitim
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.