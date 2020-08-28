KPSS sınavı ertelenecek mi? Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı alt üst eden koronavirüs, aylar geçmesine rağmen dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini devam ettiriyor. Virüs sebebi ile bir çok sınav ertelenmiş, eğitim planlamalarını alt üst tmişti. Daha önce alınan kararlar ile ertelenen sınavların son dönemde iyice artan koronavirüs vakaları nedeni ile yeniden ertelenmesi gündeme geldi. Koronavirüs sebebi ile ertelenen YKS, LGS, DGS gibi sınavlar tamamlandı. Şimdi ise gözler KPSS sınavlarına çevrildi. Peki, KPSS sınavı ertelenecek mi? KPSS lisans ve önlisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...