Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Ağu 2020 - 10:22 G: 28 Ağu 2020 - 10:33

KPSS sınavı ertelenecek mi? Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine...

KPSS sınavı ertelenecek mi? 6 Eylül tarihinde yapılacak olan KPSS sınavı yaklaşırken koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine erteleme söylentileri de kulislerde dolaşmaya başladı. 2020 KPSS sınavı ertelenecek mi? 2020 KPSS önlisans ve lisans sınavlarında bir erteleme söz konusu olacak mı? 2020 KPSS önlisans ve lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

KPSS sınavı ertelenecek mi? Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı alt üst eden koronavirüs, aylar geçmesine rağmen dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini devam ettiriyor. Virüs sebebi ile bir çok sınav ertelenmiş, eğitim planlamalarını alt üst tmişti. Daha önce alınan kararlar ile ertelenen sınavların son dönemde iyice artan koronavirüs vakaları nedeni ile yeniden ertelenmesi gündeme geldi. Koronavirüs sebebi ile ertelenen YKS, LGS, DGS gibi sınavlar tamamlandı. Şimdi ise gözler KPSS sınavlarına çevrildi. Peki, KPSS sınavı ertelenecek mi? KPSS lisans ve önlisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

28 Ağu 2020 - 10:22 - Eğitim

# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MEB, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" uygulamasını başlattı mask
MEB, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" uygulamasını başlattı
Son Dakika! LGS'de ikinci yerlerştirme sonuçları açıklandı mask
Son Dakika! LGS'de ikinci yerlerştirme sonuçları açıklandı
Bakan Selçuk, MEB'in yapay zekalı asistanını tanıttı mask
Bakan Selçuk, MEB'in yapay zekalı asistanını tanıttı
YÖK'ten Eğitim Fakültelerinin Müfredatlarına Yönelik Tarihi Karar mask
YÖK'ten Eğitim Fakültelerinin Müfredatlarına Yönelik Tarihi Karar
Son Dakika! Bakan Selçuk: "Yüz yüze eğitime izin verilmeyecek" mask
Son Dakika! Bakan Selçuk: "Yüz yüze eğitime izin verilmeyecek"
Son Dakika! Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı! mask
Son Dakika! Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı!
Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama! mask
Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı
YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek mask
YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek
ÖSYM sınav başvurularında HES kodu isteyecek mask
ÖSYM sınav başvurularında HES kodu isteyecek
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kan donduran olay! İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu mask
Kan donduran olay! İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu
Mamak’tan Sırbistan’a tıbbi yardım tırı mask
Mamak’tan Sırbistan’a tıbbi yardım tırı
Aynı aileden 5 kişi dehşeti yaşadı! Kafede otururken... mask
Aynı aileden 5 kişi dehşeti yaşadı! Kafede otururken...
Aşırı hız sonu oldu! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi mask
Aşırı hız sonu oldu! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
TEM'de feci kaza! Takla atıp ters döndü! mask
TEM'de feci kaza! Takla atıp ters döndü!
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir askerimiz şehit oldu mask
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir askerimiz şehit oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL