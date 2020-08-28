Şehirleri kan gölüne çevireceklerdi! Toprağa gömülü halde bulundu!

Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan PKK'lı terörist ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 13 gün önce merkez Sarıçam ilçesinde bir otomobilde sürücü ile yakaladığı terörist B.K. (23) ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.