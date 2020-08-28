Başkan Yavaş “Sulu Tarım Projesi” için çiftçilerle buluştu - Ankara
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınma projelerini birer birer devreye sokarak Başkent ekonomisini canlandıracak çalışmalara imza atıyor.
Başkan Yavaş “Sulu Tarım Projesi” için çiftçilerle buluştu - Ankara
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı Karaoğlan’da bulunan Büyükşehir Belediyesine ait arazide Başkentli çiftçilerle bir araya geldi. Modern tarım uygulamaları arasında yer alan “Sulu Tarım Projesi” hakkında bilgi veren ve yerli üreticileri dinleyen Başkan Yavaş, sulu tarıma geçmek isteyenleri destekleyeceklerini belirterek, “İnşallah Ankara’daki bu ışık Türkiye’ye de yayılacak, yeniden tarıma dönülecek” dedi.
28 Ağu 2020 - 12:06 Ankara- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.