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- 28 Ağu 2020 - 12:06 G: 28 Ağu 2020 - 12:07

Başkan Yavaş “Sulu Tarım Projesi” için çiftçilerle buluştu - Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınma projelerini birer birer devreye sokarak Başkent ekonomisini canlandıracak çalışmalara imza atıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Başkan Yavaş “Sulu Tarım Projesi” için çiftçilerle buluştu - Ankara

 

  

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı Karaoğlan’da bulunan Büyükşehir Belediyesine ait arazide Başkentli çiftçilerle bir araya geldi. Modern tarım uygulamaları arasında yer alan “Sulu Tarım Projesi” hakkında bilgi veren ve yerli üreticileri dinleyen Başkan Yavaş, sulu tarıma geçmek isteyenleri destekleyeceklerini belirterek, “İnşallah Ankara’daki bu ışık Türkiye’ye de yayılacak, yeniden tarıma dönülecek” dedi.

28 Ağu 2020 - 12:06 Ankara- Belediyeler

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