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- 28 Ağu 2020 - 13:13 G: 28 Ağu 2020 - 13:20

Doya Doya Moda 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu?

Doya Doya Moda 28 Ağustos günü kim elendi? Dikkat çeken o konsept ile günün birincisi kim oldu? Ekranların reyting rekorları kıran yarışmasında neler yaşandı? Yarışmacılar, haftanın finalinde, 28 Ağustos günü Doya Doya Moda programında yine bütün hünerlerini sergiledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Doya Doya Moda 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu?

Doya Doya Moda 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu? TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Doya Doya Moda yeni sezonda bomba yarışmacıları ile gündemden düşmüyor. Büyük rekabet içinde olan yarışmacılar bugünde tarzlarını en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştı. Nişan elbisesi konsepti ile jüri karşısına çıkan büyük beden bayanlar jürinin beğenisini kazanmak için mücadele etti.

28 Ağu 2020 - 13:13 - Dizi Haberleri

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