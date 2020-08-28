Doya Doya Moda 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu?
Doya Doya Moda 28 Ağustos günü kim elendi? Dikkat çeken o konsept ile günün birincisi kim oldu? Ekranların reyting rekorları kıran yarışmasında neler yaşandı? Yarışmacılar, haftanın finalinde, 28 Ağustos günü Doya Doya Moda programında yine bütün hünerlerini sergiledi.
Doya Doya Moda 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu?
Doya Doya Moda 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu? TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Doya Doya Moda yeni sezonda bomba yarışmacıları ile gündemden düşmüyor. Büyük rekabet içinde olan yarışmacılar bugünde tarzlarını en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştı. Nişan elbisesi konsepti ile jüri karşısına çıkan büyük beden bayanlar jürinin beğenisini kazanmak için mücadele etti.
28 Ağu 2020 - 13:13 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.