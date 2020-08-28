Kuaförüm Sensin 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu? İşte sıralama

Kuaförüm Sensin 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu? Puan durumu nasıl? Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran ve jüri üyeleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışma programı Kuaförüm Sensin yarışmasında bugün yine kıyasıya bir mücadele bizleri bekliyor.



Başladığı ilk günden itibaren reytingleri alt üst eden ve büyük beğeni ile takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin, Çiğdem Batur'un sunumu ile ekranlara geliyor. Özellikle bu sezon oluşturduğu jüri ekibiyle büyük sükse yaratan programın jüri koltuğunda Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, Eski Milli kaleci Rüştü Rençberin eşi Işıl Rençber ve ülkenin en önemli makyaj artistlerinden biri olan Şeçkin Süngüç yer almakta.