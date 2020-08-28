Kuaförüm Sensin 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu? İşte sıralama
Kuaförüm Sensin 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu? Merakla beklenenbu soruların yanıtını sizler için hazırladık. Kuaförüm Sensin yarışmasının 28 ağustos günü birincisi kim olduğunu sizin için araştırdık. Kuaförüm Sensin 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu? Puan durumu nasıl?
Kuaförüm Sensin 28 Ağustos günü kim elendi? Kim birinci oldu? Puan durumu nasıl? Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran ve jüri üyeleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışma programı Kuaförüm Sensin yarışmasında bugün yine kıyasıya bir mücadele bizleri bekliyor.
Başladığı ilk günden itibaren reytingleri alt üst eden ve büyük beğeni ile takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin, Çiğdem Batur'un sunumu ile ekranlara geliyor. Özellikle bu sezon oluşturduğu jüri ekibiyle büyük sükse yaratan programın jüri koltuğunda Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, Eski Milli kaleci Rüştü Rençberin eşi Işıl Rençber ve ülkenin en önemli makyaj artistlerinden biri olan Şeçkin Süngüç yer almakta.
28 Ağu 2020 - 13:21 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.