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- 28 Ağu 2020 - 13:37 G: 28 Ağu 2020 - 14:05

Flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi feci şekilde can verdi!

Hamur ilçesinden kent merkezi yönüne giden 04 D 3822 plakalı kamyon, Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağına yakın bölgede asfaltlama çalışması nedeniyle flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi Ebubekir Kılıç'a çarptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi feci şekilde can verdi

Hamur ilçesinden kent merkezi yönüne giden 04 D 3822 plakalı kamyon, Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağına yakın bölgede asfaltlama çalışması nedeniyle flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi Ebubekir Kılıç'a çarptı.

28 Ağu 2020 - 13:37 AA - Asayiş

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