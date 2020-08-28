28 Ağu 2020 - 13:37 Güncelleme: 28 Ağu 2020 - 14:05
Flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi feci şekilde can verdi!
Hamur ilçesinden kent merkezi yönüne giden 04 D 3822 plakalı kamyon, Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağına yakın bölgede asfaltlama çalışması nedeniyle flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi Ebubekir Kılıç'a çarptı.
Flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi feci şekilde can verdi
Hamur ilçesinden kent merkezi yönüne giden 04 D 3822 plakalı kamyon, Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağına yakın bölgede asfaltlama çalışması nedeniyle flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi Ebubekir Kılıç'a çarptı.
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28 Ağu 2020 - 13:37 AA - Asayiş
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.