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- 28 Ağu 2020 - 14:03 G: 28 Ağu 2020 - 14:04

Bakan Soylu, selin büyük hasara yol açtığı Dereli'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin büyük hasara yol açtığı Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin büyük hasara yol açtığı Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu'nun başkanlığında, önce Giresun Valiliğinde Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

28 Ağu 2020 - 14:03 AA Giresun- Gündem

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