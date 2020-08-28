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- 28 Ağu 2020 - 14:24 G: 28 Ağu 2020 - 14:30

Acun Ilıcalı Miha Zajc'ı alıyor! Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye Büyük kıyak!

Acun Ilıcalı Miha Zajc'ı alıyor! Geçtiğimiz günlerde Fortuna Sittard kulübünü satın alan Acun Ilıcalı, limit sebebiyle büyük problem yaşayan ve elindeki futbolcuları hatrı sayılır meblağalara satmak için uğraşan Fenerbahçe'ye müjde gibi bir teklifle geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı Miha Zajc'ı alıyor! Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye Büyük kıyak!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi. Limit sebebiyle Fenerbahçe'ye oldukça yüklü bir para girişi yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye yaptığı bu piyango gibi teklif ile büyük tartışmalara yol açacak bir polemiğinde fitilini ateşlemiş oldu.

28 Ağu 2020 - 14:24 - Spor

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