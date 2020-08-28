Acun Ilıcalı Miha Zajc'ı alıyor! Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye Büyük kıyak!
Acun Ilıcalı Miha Zajc'ı alıyor! Geçtiğimiz günlerde Fortuna Sittard kulübünü satın alan Acun Ilıcalı, limit sebebiyle büyük problem yaşayan ve elindeki futbolcuları hatrı sayılır meblağalara satmak için uğraşan Fenerbahçe'ye müjde gibi bir teklifle geldi.
Acun Ilıcalı Miha Zajc'ı alıyor! Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye Büyük kıyak!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi. Limit sebebiyle Fenerbahçe'ye oldukça yüklü bir para girişi yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye yaptığı bu piyango gibi teklif ile büyük tartışmalara yol açacak bir polemiğinde fitilini ateşlemiş oldu.
28 Ağu 2020 - 14:24 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.