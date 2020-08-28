Acun Ilıcalı Miha Zajc'ı alıyor! Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye Büyük kıyak!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi. Limit sebebiyle Fenerbahçe'ye oldukça yüklü bir para girişi yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye yaptığı bu piyango gibi teklif ile büyük tartışmalara yol açacak bir polemiğinde fitilini ateşlemiş oldu.