Silahlı soyguncuya direnen kadın kuyumcu ağır yaralandı

Kastamonu'da, maskeli soyguncuya karşı direnen kadın kuyumcu, boğuşma sırasında şüphelinin ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.



Belediye Caddesi'nde cuma namazı vakti bir kuyumcuya yüzü maskeli hırsız girdi. İş yeri sahibi Elif Pehlivan (45) ile hırsızlık teşebbüsünde bulunan kişi arasında boğuşma yaşandı.