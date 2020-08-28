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- 28 Ağu 2020 - 15:14 G: 28 Ağu 2020 - 15:25

28 Ağustos Fox Ana Haber izle! 28 Ağustos Fox ana haber canlı izle!

28 Ağustos Fox Ana Haber izle! Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenlerinden biri olan Fox ana Haber Bülteni'ni Fatih Portakal'ın ayrılmasıyla kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Bu durum netlik kazandı. Gülbin Tosun'un sunumuyla ekranlara gelecek. 28 Ağustos Fox Ana Haber izle! Sorgunusu merak edenler haberimizden izleyebilirler...

Elif Duman
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28 Ağustos Fox Ana Haber izle! 28 Ağustos Fox ana haber canlı izle!

28 Ağustos Fox Ana Haber izle! Sorgusunu araştıran kişiler Fox Tv ekranlarına ulaşmak istiyor. Biz de sizler için Fox Tv ekranlarına ulaşıp Fox Ana Haber programını izleyebileceğiniz canlı yayın linkini alta bırakıyoruz.

28 Ağu 2020 - 15:14 - Gündem

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