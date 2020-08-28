Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Ağu 2020 - 15:14

28 Ağustos Fox Ana Haber izle! 28 Ağustos Fox ana haber canlı izle!

28 Ağustos Fox Ana Haber izle! Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenlerinden biri olan Fox ana Haber Bülteni'ni Fatih Portakal'ın ayrılmasıyla kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Bu durum netlik kazandı. Gülbin Tosun'un sunumuyla ekranlara gelecek. 28 Ağustos Fox Ana Haber izle! Sorgunusu merak edenler haberimizden izleyebilirler...