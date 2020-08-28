29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı...
29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dönemde giderek artan koronavirüs vakalarının ardından hafta sonunda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Hafta sonunda yasak olacak mı? 29-30 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…
29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı...
29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusu ülke gündeminin en başlarında geliyor. Her geçen gün giderek artan vaka sayıları ve ölümlerin ardından 29-30 Ağustos 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağının gelebileceği gündeme bomba gibi düştü. Normalleşmenin başlaması ile birlikte bir çok yerde kurallara uyulmaması sonucu oluşan vaka sayılarındaki yükseliş herkesi tedirgin etti. Peki, 29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizin devamında..
28 Ağu 2020 - 15:22 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.