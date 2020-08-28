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- 28 Ağu 2020 - 15:22 G: 28 Ağu 2020 - 15:29

29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı...

29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dönemde giderek artan koronavirüs vakalarının ardından hafta sonunda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Hafta sonunda yasak olacak mı? 29-30 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı...

29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusu ülke gündeminin en başlarında geliyor. Her geçen gün giderek artan vaka sayıları ve ölümlerin ardından 29-30 Ağustos 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağının gelebileceği gündeme bomba gibi düştü. Normalleşmenin başlaması ile birlikte bir çok yerde kurallara uyulmaması sonucu oluşan vaka sayılarındaki yükseliş herkesi tedirgin etti. Peki, 29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizin devamında..

28 Ağu 2020 - 15:22 - Gündem

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