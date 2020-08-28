29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı...

29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusu ülke gündeminin en başlarında geliyor. Her geçen gün giderek artan vaka sayıları ve ölümlerin ardından 29-30 Ağustos 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağının gelebileceği gündeme bomba gibi düştü. Normalleşmenin başlaması ile birlikte bir çok yerde kurallara uyulmaması sonucu oluşan vaka sayılarındaki yükseliş herkesi tedirgin etti. Peki, 29-30 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizin devamında..