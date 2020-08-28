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- 28 Ağu 2020 - 17:16 G: 28 Ağu 2020 - 17:18

Sağlık personelinin dikkati sayesinde düğün ertelendi

Sakarya'da bir sağlık çalışanın, kendisine gelen davetiyede gelinin babasının 1 hafta önce karantinaya alınan kişi olduğunu fark etmesi üzerine, gelin adayına yapılan testin de pozitif çıkmasıyla düğünün ertelenmesi kararlaştırıldı Filyasyon Koordinatörü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Selin Tunalı: "Gelin adayının sonucu da pozitif çıktı. Böylece düğün ortamındaki bulaş riskini engellemiş olduk. Şu anda karantinadalar ve düğün ertelendi"

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Sağlık personelinin dikkati sayesinde düğün ertelendi

Sakarya'da bir sağlık çalışanının, kendisine gelen davetiyede gelinin babasının 1 hafta önce karantinaya alınan kişi olduğunu fark ederek, durumu yetkililere bildirmesi ve gelin adayına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testin de pozitif çıkması sonucu düğün töreni iptal edildi. Sakarya'da sağlık görevlisi kendisine verilen Arifiye ilçesindeki bir düğün davetiyesindeki gelinin babasının daha önceden karantinaya alınan kişi olduğunu fark etti. Durumun bildirildiği Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri geline ulaşarak Kovid-19 testi yaptı. Gelinin test sonucu düğüne iki gün kala pozitif çıktı. Sağlık personelinin dikkati sonucu düğün ertelenerek, virüsün yayılımı engellendi ve gelin evinde karantinaya alındı.

28 Ağu 2020 - 17:16 AA Sakarya- Sağlık

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