Sağlık personelinin dikkati sayesinde düğün ertelendi
Sakarya'da bir sağlık çalışanın, kendisine gelen davetiyede gelinin babasının 1 hafta önce karantinaya alınan kişi olduğunu fark etmesi üzerine, gelin adayına yapılan testin de pozitif çıkmasıyla düğünün ertelenmesi kararlaştırıldı Filyasyon Koordinatörü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Selin Tunalı: "Gelin adayının sonucu da pozitif çıktı. Böylece düğün ortamındaki bulaş riskini engellemiş olduk. Şu anda karantinadalar ve düğün ertelendi"
Sağlık personelinin dikkati sayesinde düğün ertelendi
Sakarya'da bir sağlık çalışanının, kendisine gelen davetiyede gelinin babasının 1 hafta önce karantinaya alınan kişi olduğunu fark ederek, durumu yetkililere bildirmesi ve gelin adayına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testin de pozitif çıkması sonucu düğün töreni iptal edildi. Sakarya'da sağlık görevlisi kendisine verilen Arifiye ilçesindeki bir düğün davetiyesindeki gelinin babasının daha önceden karantinaya alınan kişi olduğunu fark etti. Durumun bildirildiği Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri geline ulaşarak Kovid-19 testi yaptı. Gelinin test sonucu düğüne iki gün kala pozitif çıktı. Sağlık personelinin dikkati sonucu düğün ertelenerek, virüsün yayılımı engellendi ve gelin evinde karantinaya alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.