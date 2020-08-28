Sağlık personelinin dikkati sayesinde düğün ertelendi

Sakarya'da bir sağlık çalışanının, kendisine gelen davetiyede gelinin babasının 1 hafta önce karantinaya alınan kişi olduğunu fark ederek, durumu yetkililere bildirmesi ve gelin adayına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testin de pozitif çıkması sonucu düğün töreni iptal edildi. Sakarya'da sağlık görevlisi kendisine verilen Arifiye ilçesindeki bir düğün davetiyesindeki gelinin babasının daha önceden karantinaya alınan kişi olduğunu fark etti. Durumun bildirildiği Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri geline ulaşarak Kovid-19 testi yaptı. Gelinin test sonucu düğüne iki gün kala pozitif çıktı. Sağlık personelinin dikkati sonucu düğün ertelenerek, virüsün yayılımı engellendi ve gelin evinde karantinaya alındı.