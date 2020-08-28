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- 28 Ağu 2020 - 20:35 G: 28 Ağu 2020 - 20:36

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmenin faaliyeti durduruldu

Bu kapsamda zabıta ekipleri bahse konu işletmelerden üçünün faaliyetini süresiz, birini de 4 gün durdurarak mühürledi.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmenin faaliyeti durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 4 işletmenin faaliyeti durduruldu

28 Ağu 2020 - 20:35 AA Muğla- Asayiş

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