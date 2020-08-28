28 Ağu 2020 - 20:35 Güncelleme: 28 Ağu 2020 - 20:36
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmenin faaliyeti durduruldu
Bu kapsamda zabıta ekipleri bahse konu işletmelerden üçünün faaliyetini süresiz, birini de 4 gün durdurarak mühürledi.
Bu kapsamda zabıta ekipleri bahse konu işletmelerden üçünün faaliyetini süresiz, birini de 4 gün durdurarak mühürledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.