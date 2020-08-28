Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde fabrikada yangın çıktı
Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Gaziantep'te ahşap palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.
Gaziantep'te ahşap palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.