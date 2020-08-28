Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde fabrikada yangın çıktı

Gaziantep'te ahşap palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Gaziantep'te ahşap palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.