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- 28 Ağu 2020 - 23:18 G: 28 Ağu 2020 - 23:19

Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki orman yangını söndürüldü.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

  Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü 

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki orman yangını söndürüldü.

28 Ağu 2020 - 23:18 AA Tekirdağ- Asayiş

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