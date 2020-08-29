29 Ağu 2020 - 00:38 Güncelleme: 29 Ağu 2020 - 00:39
Şemdinli'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Askeri yetkililer, şehit Çıkın'ın merkez Şehinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki evine giderek, anne Safiye ve baba Ahmet Çıkın'a acı haberi verdi.
Şemdinli'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.