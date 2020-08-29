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- 29 Ağu 2020 - 00:38 G: 29 Ağu 2020 - 00:39

Şemdinli'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Askeri yetkililer, şehit Çıkın'ın merkez Şehinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki evine giderek, anne Safiye ve baba Ahmet Çıkın'a acı haberi verdi.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Şemdinli'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

29 Ağu 2020 - 00:38 AA Gaziantep- Gündem

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