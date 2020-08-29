29 Ağu 2020 - 07:05 Güncelleme: 29 Ağu 2020 - 07:07
Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çarşı Mahallesi Kale Caddesi'nde çanta satan bir mağazadan duman çıktığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, mağazanın iç kısmındaki yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkışıyla ilgili iş yerinde inceleme yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.