Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Ağu 2020 - 07:05 G: 29 Ağu 2020 - 07:07

Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çarşı Mahallesi Kale Caddesi'nde çanta satan bir mağazadan duman çıktığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, mağazanın iç kısmındaki yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkışıyla ilgili iş yerinde inceleme yaptı.

29 Ağu 2020 - 07:05 AA Muğla- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti mask
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
İstanbul'da vahşet! Önce kadın arkadaşını öldürdü sonra intihar etti mask
İstanbul'da vahşet! Önce kadın arkadaşını öldürdü sonra intihar etti
Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın söndürüldü mask
Bodrum ilçesinde bir mağazada çıkan yangın söndürüldü
Şemdinli'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi mask
Şemdinli'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar mask
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
TBMM Başkanı Şentop: "Yunanistan, Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya, ısıtmaya çalışan bir devlet" mask
TBMM Başkanı Şentop: "Yunanistan, Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya, ısıtmaya çalışan bir devlet"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL