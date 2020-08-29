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29 Ağu 2020 - 11:23

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Korkutan Uyarı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde yaşanan artışa ilişkin, "Salgın henüz istenen düzeyde kontrol altında değil. Israr eden yeni vakalar da bunu gösteriyor." uyarısında bulundu.