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- 29 Ağu 2020 - 11:23 G: 29 Ağu 2020 - 11:24

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Korkutan Uyarı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde yaşanan artışa ilişkin, "Salgın henüz istenen düzeyde kontrol altında değil. Israr eden yeni vakalar da bunu gösteriyor." uyarısında bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Korkutan Uyarı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde yaşanan artışa ilişkin, "Salgın henüz istenen düzeyde kontrol altında değil. Israr eden yeni vakalar da bunu gösteriyor." uyarısında bulundu.

29 Ağu 2020 - 11:23 AA İstanbul- Gündem

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