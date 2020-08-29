Ankara'da 96 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi

Ankara'da, ileri yaşına ve kronik rahatsızlığına rağmen koronavirüsü yenen 96 yaşındaki Hasibe Yavuz, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.



Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Yavuz, ileri yaşına ve tansiyonuna rağmen hastalığı atlatmayı başardı. Yavuz, hastaneden kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde ayrıldı.