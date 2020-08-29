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- 29 Ağu 2020 - 12:34 G: 29 Ağu 2020 - 12:37

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili flaş gelişme!

Yangını başlattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili flaş gelişme!

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangını başlattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

29 Ağu 2020 - 12:34 AA İstanbul- Asayiş

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