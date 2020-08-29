Ankara'da Koronavirüs Muskası! Bakın muskanın içinden ne çıktı!

Koronavirüs Muskası! Evet bu da oldu. Ankara Ulus'ta ortaya çıkan bir dolandırıcı özellikle yaşlı vatandaşları hedef alıyor. Elinde gezdirdiği muskaların koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalıktan koruduğunu iddia eden dolandırıcının son kurbanı, Ulus'a kızıyla birlikte kına elbisesi bakmaya giden N.S oldu. Kızının kına gecesi için elbise almaya gittiği Ulus'ta karşısına çıkan dolandırıcının koronavirüs muskası adı altında sattığı muskalardan 2 tane alan N.S, aldığı muskaları çantasına koydu. Koronavirüs Muskası! Diye aldığı muskaların içinden bakın ne çıktı. İşte detaylar...