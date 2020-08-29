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- 29 Ağu 2020 - 13:17 G: 29 Ağu 2020 - 13:32

Ankara'da Koronavirüs Muskası! Bakın muskanın içinden ne çıktı!

Koronavirüs Muskası! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı alt üst etmiş durumda. Vaka ve ölü sayıları hala istenilen seviyelere indirilemedi. Durum böyle olunca dolandırıcılara da gün doğdu. Her alanda olduğu gibi bu konuyla ilgilide fırsatçılar ve dolandırıcılara hergün bir yenisi ekleniyor. Koronavirüs Muskası! İşte detaylar...

Tolga dumana
Tolga dumana Tüm Haberleri

Ankara'da Koronavirüs Muskası! Bakın muskanın içinden ne çıktı!

Koronavirüs Muskası! Evet bu da oldu. Ankara Ulus'ta ortaya çıkan bir dolandırıcı özellikle yaşlı vatandaşları hedef alıyor. Elinde gezdirdiği muskaların koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalıktan koruduğunu iddia eden dolandırıcının son kurbanı, Ulus'a kızıyla birlikte kına elbisesi bakmaya giden N.S oldu. Kızının kına gecesi için elbise almaya gittiği Ulus'ta karşısına çıkan dolandırıcının koronavirüs muskası adı altında sattığı muskalardan 2 tane alan N.S, aldığı muskaları çantasına koydu. Koronavirüs Muskası! Diye aldığı muskaların içinden bakın ne çıktı. İşte detaylar...

29 Ağu 2020 - 13:17 - Gündem

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