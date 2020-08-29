Ankara Büyükşehir'den Büyük Zafere Yakışır Görsel Şölen
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü için özel tasarım afişler ve billboardlar hazırladı.
Ankara Büyükşehir'den Büyük Zafere Yakışır Görsel Şölen
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü için özel tasarım afişler ve billboardlar hazırladı. Kenti Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen Büyükşehir Belediyesi, Tuluyhan Uğurlu’nun 50. Yıl Parkı’nda saat 20.00’da vereceği konseri ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Konser için hatıra bilet uygulaması yoğun ilgi görürken, EGO’ya ait toplu taşıma araçları 30 Ağustos Pazar günü ücretsiz hizmet verecek.
29 Ağu 2020 - 14:56 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.