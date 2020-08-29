Ankara Büyükşehir'den Büyük Zafere Yakışır Görsel Şölen

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü için özel tasarım afişler ve billboardlar hazırladı. Kenti Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen Büyükşehir Belediyesi, Tuluyhan Uğurlu’nun 50. Yıl Parkı’nda saat 20.00’da vereceği konseri ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Konser için hatıra bilet uygulaması yoğun ilgi görürken, EGO’ya ait toplu taşıma araçları 30 Ağustos Pazar günü ücretsiz hizmet verecek.