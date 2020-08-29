Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? Ekrem İmamoğlu onu neden danışman yaptı?















Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? sorusu bugün oldukça kişi tarafından sorgulanan bir soru hali geldi. Gündeme bomba gibi düşen haberde 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de kariyer danışmanı olarak göreve başlatıldı. Alınan bu kararın ardından herkes Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Bizlerde sizler için Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? sorusuna cevap bulmanız için bu haberi hazırladık. İşte detaylar...