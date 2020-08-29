Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? Ekrem İmamoğlu onu neden danışman yaptı?
Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kariyer danışmanı olarak atanan Özge Türkyılmaz kimdir? İmamoğlu tarafından bu göreve getirilen Özge Türkyılmaz, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Peki Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? İşte detaylar...
Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? Ekrem İmamoğlu onu neden danışman yaptı?
Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? sorusu bugün oldukça kişi tarafından sorgulanan bir soru hali geldi. Gündeme bomba gibi düşen haberde 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de kariyer danışmanı olarak göreve başlatıldı. Alınan bu kararın ardından herkes Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Bizlerde sizler için Miss Turkey Özge Türkyılmaz kimdir? sorusuna cevap bulmanız için bu haberi hazırladık. İşte detaylar...
29 Ağu 2020 - 15:01 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.