Çöplük yangını korkuttu! Yangına müdahale sürüyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.



Yeni Mahalle Sakarya Nehri yakınından bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.