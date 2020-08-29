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- 29 Ağu 2020 - 17:12 G: 29 Ağu 2020 - 17:13

Çöplük yangını korkuttu! Yangına müdahale sürüyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çöplük yangını korkuttu! Yangına müdahale sürüyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yeni Mahalle Sakarya Nehri yakınından bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

29 Ağu 2020 - 17:12 AA Sakarya- Asayiş

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