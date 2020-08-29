Oyuncu Müjde Ar'dan "kaçak daire" açıklaması
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazan Ar: "Her şeyden önce ısmarlama haberde yazıldığı gibi sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum"
Oyuncu Müjde Ar'dan "kaçak daire" açıklaması
Oyuncu Müjde Ar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin kaçak olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Ar, basında yer alan "Müjde Ar'ın evi kaçak çıktı" yönündeki haberlerin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazdı. Mektubunda, hakkındaki yazıların "ısmarlama haber" olduğunu ileri süren Ar, "Sitede oturduğum evim kaçak değil. Her şeyden önce ısmarlama haberde yazıldığı gibi sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum. Keşke bu çabanızı 2,5 aydır Gündoğan sakinleri için işkenceye dönüşen gürültü kirliliğini sonlandırmak için harcasaydınız." açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.