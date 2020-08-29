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- 29 Ağu 2020 - 17:50 G: 29 Ağu 2020 - 17:51

Oyuncu Müjde Ar'dan "kaçak daire" açıklaması

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazan Ar: "Her şeyden önce ısmarlama haberde yazıldığı gibi sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum"

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Oyuncu Müjde Ar'dan "kaçak daire" açıklaması

Oyuncu Müjde Ar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin kaçak olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Ar, basında yer alan "Müjde Ar'ın evi kaçak çıktı" yönündeki haberlerin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazdı. Mektubunda, hakkındaki yazıların "ısmarlama haber" olduğunu ileri süren Ar, "Sitede oturduğum evim kaçak değil. Her şeyden önce ısmarlama haberde yazıldığı gibi sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum. Keşke bu çabanızı 2,5 aydır Gündoğan sakinleri için işkenceye dönüşen gürültü kirliliğini sonlandırmak için harcasaydınız." açıklamasında bulundu.

29 Ağu 2020 - 17:50 AA Muğla- Gündem

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