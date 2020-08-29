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- 29 Ağu 2020 - 19:44 G: 29 Ağu 2020 - 19:45

Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş öldü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü, 2 çocuk yaralandı

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş öldü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü, 2 çocuk yaralandı. Muhammet Y. (16) yönetimindeki 49 AV 037 plakalı traktör, Çitlice köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak, devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ile kardeşi Elanur Y. (15), olay yerinde hayatını kaybetti.

29 Ağu 2020 - 19:44 AA Sivas- Gündem

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