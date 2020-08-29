29 Ağu 2020 - 19:44 Güncelleme: 29 Ağu 2020 - 19:45
Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş öldü
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü, 2 çocuk yaralandı
Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş öldü
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü, 2 çocuk yaralandı. Muhammet Y. (16) yönetimindeki 49 AV 037 plakalı traktör, Çitlice köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak, devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ile kardeşi Elanur Y. (15), olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.