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- 29 Ağu 2020 - 22:54 G: 29 Ağu 2020 - 22:58

Boğazları Düğümleyen Olay! Dedesine aşure götürüyordu...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, aşure dağıtırken geri manevra yapan kamyonetin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Boğazları Düğümleyen Olay! Dedesine aşure götürüyodu...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, aşure dağıtırken geri manevra yapan kamyonetin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

29 Ağu 2020 - 22:54 AA Bursa- Asayiş

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