Ünlü şarkıcıdan bomba iddia! Müslüm Gürses'i karısı öldürdü!









Kıbrıs'ta yayınlanan bir televizyon programına konuk olarak katılan Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” diyerek gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya atmış oldu. İşte o iddianın detayları...