Ünlü şarkıcıdan bomba iddia! ''Müslüm Gürses'i karısı öldürdü!''
Ünlü şarkıcıdan bomba iddia! Müslüm Gürses'i karısı öldürdü! Bugün gündeme bomba gibi düşen bu iddia ortalığı karıştırdı. Şarkıcı Yunus Bülbül "Müslüm Gürses'i eşi Muhterem Nur öldürdü dedi" İşte o iddiaya dair detaylar..
Ünlü şarkıcıdan bomba iddia! Müslüm Gürses'i karısı öldürdü!
Kıbrıs'ta yayınlanan bir televizyon programına konuk olarak katılan Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” diyerek gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya atmış oldu. İşte o iddianın detayları...
29 Ağu 2020 - 23:59 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.