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- 29 Ağu 2020 - 23:59 G: 30 Ağu 2020 - 00:26

Ünlü şarkıcıdan bomba iddia! ''Müslüm Gürses'i karısı öldürdü!''

Ünlü şarkıcıdan bomba iddia! Müslüm Gürses'i karısı öldürdü! Bugün gündeme bomba gibi düşen bu iddia ortalığı karıştırdı. Şarkıcı Yunus Bülbül "Müslüm Gürses'i eşi Muhterem Nur öldürdü dedi" İşte o iddiaya dair detaylar..

Tolga dumana
Tolga dumana Tüm Haberleri

Ünlü şarkıcıdan bomba iddia! Müslüm Gürses'i karısı öldürdü!




Kıbrıs'ta yayınlanan bir televizyon programına konuk olarak katılan Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” diyerek gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya atmış oldu. İşte o iddianın detayları...

29 Ağu 2020 - 23:59 - Magazin

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