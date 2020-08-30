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30 Ağu 2020 - 00:24

Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Ekrem Ballı, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, askeri erkan ve diğer ilgililer karşıladı.