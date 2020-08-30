Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün naaşı memleketi Ordu'ya getirildi
Şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Ekrem Ballı, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, askeri erkan ve diğer ilgililer karşıladı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.
Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, şehit Arslantürk'ün naaşı askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.
Şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Ekrem Ballı, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, askeri erkan ve diğer ilgililer karşıladı.
Meslektaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına taşınan şehit için yakınları gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, Altınordu ilçesindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait morga götürüldü.
Şehit Arslantürk'ün naaşı, Perşembe ilçesinde yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.