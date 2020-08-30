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- 30 Ağu 2020 - 09:09 G: 30 Ağu 2020 - 09:21

Feci Kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Konya'da bir otomobille cam taşıyan kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Konya'da bir otomobille cam taşıyan kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

30 Ağu 2020 - 09:09 AA Konya- Asayiş

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