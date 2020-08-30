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- 30 Ağu 2020 - 09:16 G: 30 Ağu 2020 - 09:17

Mamak’ta iki ayrı noktada Millet Kıraathanesi açıldı - Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşların sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlayacak projelerin başında gösterdiği Millet Kıraathanesi Mamak’ta açıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mamak’ta iki ayrı noktada Millet Kıraathanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşların sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlayacak projelerin başında gösterdiği Millet Kıraathanesi Mamak’ta açıldı.

30 Ağu 2020 - 09:16 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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