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- 30 Ağu 2020 - 09:25 G: 30 Ağu 2020 - 09:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

"26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922'de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur" "Tarihi bir tevafuk olarak 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta zaferle neticelenmesiyle dünyada kurulmak istenen sömürge düzeninin önüne de aziz milletimizin eliyle hak ve adaletten bir duvar çekilmiştir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan " 30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922'de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur. Tarihi bir tevafuk olarak 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos'ta zaferle neticelenmesiyle dünyada kurulmak istenen sömürge düzeninin önüne de aziz milletimizin eliyle hak ve adaletten bir duvar çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

30 Ağu 2020 - 09:25 AA Ankara- Belediyeler

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