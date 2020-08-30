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- 30 Ağu 2020 - 09:25 G: 30 Ağu 2020 - 09:41

"iki otomobil ateşe verildi" iddiası polisi alarma geçirdi

Polis araçların kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

"iki otomobil ateşe verildi" iddiası polisi alarma geçirdi

Küçükçekmece’de park halindeki 2 otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Piri Reis Sokak’ta park halindeki 34 CYT 458 ve 26 DJ 160 plakalı otomobilin alev aldığını gören semt sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek itfaiyeyi aradı.

30 Ağu 2020 - 09:25 AA İstanbul- Asayiş

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