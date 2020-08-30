30 Ağu 2020 - 09:25 Güncelleme: 30 Ağu 2020 - 09:41
"iki otomobil ateşe verildi" iddiası polisi alarma geçirdi
Polis araçların kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
"iki otomobil ateşe verildi" iddiası polisi alarma geçirdi
Küçükçekmece’de park halindeki 2 otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Piri Reis Sokak’ta park halindeki 34 CYT 458 ve 26 DJ 160 plakalı otomobilin alev aldığını gören semt sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek itfaiyeyi aradı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.